В Дагестане нашли пропавшего подростка

В Махачкале нашли 15-летнюю девочку, которую разыскивали ранее. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане ищут 15-летнюю девочку, которая больна аутизмом. К поиску пропавшего ребенка привлекли все силы. В МВД по республике Дагестан рассказали, что девочка недавно осиротела. Ребенок проживал в благополучной семье с любящими родителями в Каспийске. После смерти родителей, девочку поместили в интернат.

Она вспомнила адрес, по которому проживала раньше и решила вернуться в Каспийск. Когда подростка обнаружили по адресу проживания, неравнодушные жители позвонили в отдел полиции и сообщили местонахождение ребенка.