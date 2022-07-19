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Общество19 июля 2022 7:43

В Дагестане нашли пропавшего подростка

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает
Анфиса КИМЕНИНИКО

В Махачкале нашли 15-летнюю девочку, которую разыскивали ранее. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане ищут 15-летнюю девочку, которая больна аутизмом. К поиску пропавшего ребенка привлекли все силы. В МВД по республике Дагестан рассказали, что девочка недавно осиротела. Ребенок проживал в благополучной семье с любящими родителями в Каспийске. После смерти родителей, девочку поместили в интернат.

Она вспомнила адрес, по которому проживала раньше и решила вернуться в Каспийск. Когда подростка обнаружили по адресу проживания, неравнодушные жители позвонили в отдел полиции и сообщили местонахождение ребенка.