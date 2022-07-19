Призера Олимпийских игр Илья Авербух и глава Ессентуков Александр Некристов дали совместную пресс-конференцию. Фото: adm-essentuki.ru

В августе Ессентуки отметят День города. Одним из ярких мероприятий, приуроченных к 197-летию курорта, станет уникальное ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». С 11 по 14 августа 2022 года мировые звезды фигурного катания дадут шесть представлений. Программа, которую автор проекта характеризует как легкую и воздушную, будет прокатываться в России всего во второй раз.

- Зрители увидят абсолютно звездный состав. Все, кто выйдет на ессентукский лед - известны во всем мире. Я вижу это как своеобразную связь поколений олимпийских победителей: Алексея Ягудина и Марка Кондратюка, таких пар, как Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Александра Степанова - Иван Букин, - рассказал Илья Авербух на совместной пресс-конференции с главой Ессентуков Александром Некристовым.

Открывать праздничные мероприятия с ледового представления стало традицией в Ессентуках. Так, в преддверии Дня Победы курорт стал единственным российским городом, где состоялось выступление прославленных фигуристов в тематическом формате - под музыку из военных кинофильмов.

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Купить билеты на ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Ессентуках можно на сайте Icetickets. Бесплатные билеты получат беженцы с Донбасса. В Ессентуках их уже больше 400 человек. Как отметил Илья Авербух, таким образом его команда хочет поддержать жителей ДНР и ЛНР, вынужденных покинуть свои дома и показать им, что о них думают и заботятся по всей России, в том числе и в Ессентуках.