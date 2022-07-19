Во Владикавказе в результате столкновения двух авто пострадал 5-летний ребенок

В пресс-службе МВД по Северной Осетии сообщили, что во Владикавказе в результате автоаварии пострадал пятилетний ребенок. Его госпитализировали в районную больницу.

Инцидент произошел на пересечении улиц Тельмана и Минина, Причиной ДТП стало столкновение «Гранд Чероки», за рулем которой находился 35-летний местный житель. За рулем другой иномарки «Хендай Туксан» был 17-летний водитель, у которого не было прав для управления транспортным средством.

На место автоаварии оперативно приехали ближайшие экипажи дорожно-патрульной службы.

- В результате ДТП пятилетний пассажир с ушибленной раной губы был госпитализирован в ДРКБ г. Владикавказа, где проходит осмотр врачей», – сообщили в пресс-службе МВД по республике Северная Осетия.