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Происшествия19 июля 2022 10:07

В Нефтекумске из задымленной квартиры спасли двух малолетних детей

Причиной ЧП стал горящий диван
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ

В Нефтекумске спасатели вынесли из задымленной квартиры двух малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Вызов поступил сегодня в полдень. На месте пожарные обнаружили задымление на четвертом этаже жилой многоэтажки на улице 50-летия Пионерии. Из задымленной квартиры спасли двух детей - 8-летнюю девочку и 4-летнего мальчика.

- Из подъезда дома эвакуировано 10 человек. Дети переданы медикам скорой помощи и направлены в районную больницу города Нефтекумска. Всего в реагировании было задействовано 21 человек и 8 единиц техники, - сказано в сообщении ГУ МЧС по Ставрополью.

Причиной задымления стал горящий диван. Его оперативно потушили.