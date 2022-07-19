В Нефтекумске из задымленной квартиры спасли двух малолетних детей

В Нефтекумске спасатели вынесли из задымленной квартиры двух малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Вызов поступил сегодня в полдень. На месте пожарные обнаружили задымление на четвертом этаже жилой многоэтажки на улице 50-летия Пионерии. Из задымленной квартиры спасли двух детей - 8-летнюю девочку и 4-летнего мальчика.

- Из подъезда дома эвакуировано 10 человек. Дети переданы медикам скорой помощи и направлены в районную больницу города Нефтекумска. Всего в реагировании было задействовано 21 человек и 8 единиц техники, - сказано в сообщении ГУ МЧС по Ставрополью.

Причиной задымления стал горящий диван. Его оперативно потушили.