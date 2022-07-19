В Ставропольском крае самый дорогой в СКФО бензин АИ-95

На Ставрополье - самый дорогой в СКФО бензин АИ-95. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Северо-Кавказстат обновил данные о стоимости бензина и дизельного топлива в регионе. Оказалось, что Ставропольский край не только продает бензин АИ-95 по самой высокой цене, но также продает дизельное топливо дороже всех в СКФО.

К таким выводам пришли специалисты Северо-Кавказстата. Сотрудника ведомства подсчитали стоимость бензина и в других республиках Северного Кавказа и выяснили, что Ставрополье лидирует среди других субъектов - литр бензина АИ-95 в июне стоил 53,3 рубля.

Следующим в рейтинге идет Карачаево-Черкесская республика, здесь литр бензина в июне продавали по 52 рубля. Замыкает тройку лидеров Кабардино-Балкария - литр бензина АИ-95 тут стоит 51 рубль и 80 копеек. Самый дешевый литр бензина АИ-95 продают в Чечне - за 49,6.

Ставрополье лидер в таблице по стоимости на дизельное топливо. Литр стоит - 52,7 рубля. Втрое место среди республик Северного Кавказа занимает Кабардино-Балкария - 51, 7 рубля, в тройку лидеров опять входит Карачаево-Черкессия - 51,5 рубля за литр.