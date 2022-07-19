Дополнительная прибыль – каждый день

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Воспользоваться услугой можно уже сегодня. Преимущество состоит в том, что, открывая накопительный счет «На каждый день», клиент может рассчитывать на ежедневное начисление процентов. Здесь банк учитывает фактический ежедневный остаток денежных средств на счете, а также действующий тарифный план пользователя и подключенный пакет услуг.

Например, при сумме от одного миллиона рублей (включительно), ежедневно остающейся на счете, будет начисляться от 6 до 7,5 годовых процентов. Если сумма менее 1 млн. рублей процент составит 0,01 годовых.

Все подробности по условиям накопительного счета «На каждый день», другим вкладам и возможностям их оформления можно получить по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Либо в любом филиале банка. А еще счет легко открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Уралсиб на июль 2022 года состоит из 221 точек продаж, 1458 банкоматов и 315 платежных терминалов в 7 федеральных округах и 45 регионах. Уралсиб поддерживает объединенную банкоматную сеть «ATLAS». В различных профессиональных рейтингах неизменно занимает первые позиции как надежная и клинтоориентированная организация.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»