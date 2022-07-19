Молодые специалисты «Невинномысского Азота» провели эко-субботник

Молодые «азотовцы» собирали мусор раздельно: отдельно пластик, отдельно стекло и так далее. Фото: t.me/maMinenkov

Восемь лет подряд молодые специалисты «Невинномысского Азота», входящего в минерально-химический холдинг «ЕвроХим», вместе с краевой общественной организацией «Экологический патруль» проводят на берегах Кубани и Зеленчука экологический субботник «Вода России». Раз за разом ребята приходят и убирают то, что оставляют после себя нерадивые отдыхающие.

Слияние Кубани и Зеленчука — одно из самых красивых и самых посещаемых мест в Невинномысске. В этом году в акции «Вода России» случились важные изменения — на этот раз молодые «азотовцы» собирали мусор раздельно: отдельно пластик, отдельно стекло и так далее.

О вывозе собранного мусора заранее договорились с региональным оператором.

«Большое спасибо молодым специалистам «Невинномысского Азота» за экологическую сознательность, неравнодушие и любовь к родному городу. Кстати, пример оказался заразительным — во время субботника к нему присоединились и отдельные отдыхающие, за что им тоже отдельная благодарность!» — отметил глава промышленной столицы края, Герой России Михаил Миненков в своем Телеграм-канале.