На Ставрополье подсчитали количество безработного населения

В Ставропольском крае подвели результаты выборочного обследования населения по проблемам занятости. Полученные данные опубликовало региональное ведомство Северо-Кавказстат.

Стало известно, что за период с 1 января по июнь 2022 года, численность рабочего населения в возрасте от 15 лет и старше - составила 1380,1 тысячм человек. Количество всех тех, кто занят - 1319,5 тысячи человек, а в целом уровень занятости составил 57,4%.

Cпециалисты подсчитали, что безработных на Ставрополье в январе-июне 2022 года было больше 60 тысяч человек, при этом уровень безработицы составил 4,4 %. Сотрудники ведомства выяснили, что Средний возраст безработного ставропольца оказался в пределах – 37 лет, а если быть точнее составил 36,9.

Согласно опубликованным данным, 71,9% безработных имеют высшее или среднее профессиональное образование.

В основном ставропольцы ищут новую работу через общих друзей, знакомых и родственников. Доля жителей Ставропольского края, которые находятся в поисках рабочего места составила 89,0%, через СМИ и интернет на объявления откликнулись 68,0% безработных, за прошедшие полгода еще 32 % местных жителей обратились в государственную службу занятости.

Как рассказали в министерстве труда труда и социальной защиты населения Ставрополья, на конец июня 2022 года, в органах службы занятости населения были зарегистрированы почти 11 тысяч безработных. Из них - 7,6 тысячи получали от государства специальное пособие по безработице. По данным ведомства, на Ставрополье уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8 %. Данные были представлены за конец июня 2022 года.