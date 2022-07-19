В Домбае воспитанников и персонал детского лагеря эвакуировали из возможной зоны подтопления

В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии рассказали, что во вторник, 19 июля 2022 года, воспитанников и персонал детского лагеря, расположенного в отеле "Адель" в Домбае, эвакуировали в другое место. Это сделано для обеспечения их безопасности по причине возможного схода селя или лавин.

МЧС России по Карачаево-Черкесии уточнило, что из-за продолжительных дождей в регионе сложилась неблагоприятная погодная обстановка: возможен сход селя и подъем уровня воды в реках. Некоторых жителей и отдыхающих необходимо было перевезти в более безопасное место.

- В частности, было эвакуировано 110 детей и десять взрослых из числа персонала. Все они перевезены в домбайскую гостиницу Таулу, где продолжат свой отдых, - рассказали в ведомстве.

Спасатели уточнили, что сейчас угрозы жизни и здоровью юных отдыхающих нет. Их перевезли в другое место в качестве предупреждающей меры, а не уже возникшего стихийного бедствия.