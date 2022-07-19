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Происшествия19 июля 2022 12:54

Жителя Дагестана подозревают в мошенничестве на 4 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Анфиса КИМЕНИНИКО

В пресс-службе МВД Дагестана рассказали, что в в отношении 39-летнего жителя Бабаюртовского района возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Полицейскими было установлено, что в пятницу, 15 июля 2022 года, подозреваемый 39-летний житель Бабаюртовского района Дагестана, обманным путем завладел крупной денежной суммой. Как стало известно позднее, задержанный выманил у у 50-летнего жителя Кумторкалинского района 878 тысяч рублей.

По версии следствия, преступник пообещал пожилому человеку свою помощь при приобретении сельскохозяйственной техники по заниженной стоимости. Мужчина потребовал выплатить ему всю сумму заранее. Когда подозреваемый получил деньги, он перестал отвечать на звонки потерпевшего.

- Предварительная сумма ущерба, нанесенного потерпевшим лицам, – более 4 млн рублей, – рассказали в ведомстве.