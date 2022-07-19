Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2022 13:21

В Дагестане за прошедшую неделю утонули 14 человек

МВД республики просит жителей и гостей региона быть предельно внимательными
Анфиса КИМЕНИНИКО

Печальную сводку смертей опубликовали в пресс-службе МВД по республике Дагестан. По данным ведомства, за минувшую неделю в Дагестане во время купания на озерах, реках и в море - утонули 14 человек.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, все несчастные случаи произошли в Махачкале, Дербенте, в Карабудахкентском, Унцукульском, Кизилюртовском и других районах республики Дагестан. Среди утонувших есть и несовершеннолетние.

Сотрудники правоохранительных органов просят жителей и гостей Дагестана не игнорировать установленные правила безопасности. Купаться строго запрещено в тех районах и зонах, где размещены специальные предупреждающие знаки.

Также нельзя купаться на несанкционированных пляжах, нельзя заплывать на буйки, осуществлять плавание на бревнах, досках, автомобильных камерах, лежаках. Строго запрещается употреблять на пляже алкогольные напитки, а также заходить в воду нетрезвым.

Особо внимательными нужно быть с детьми. Ни на секунду нельзя оставлять детей без присмотра, ведь даже минутная потеря бдительности может обернуться гибелью ребенка.