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Общество19 июля 2022 13:41

Два несовершеннолетних ставропольца украли самокат у сотрудника парка Победы

Кража попала на камеры видеонаблюдения
Анфиса КИМЕНИНИКО

В пресс-службе городских парков Ставрополья рассказали, как на днях, два несовершеннолетних мальчика угнали самокат у сотрудника одного из крупнейших парков краевой столицы. Родители подростков вернули самокат хозяину.

Камера видеонаблюдения в одном из самых больших городских парков Ставрополя зафиксировала, как два мальчика угоняют самокат у работника парка. Инцидент произошел в парке Победы.

«Камера видеонаблюдения зафиксировала момент кражи, на видеофиксации отчетливо видны лица угонщиков», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Родители несовершеннолетних узнали в малолетних угонщиках своих детей. Взрослые люди связались с охраной парка и вернули электросамокат законному владельцу.