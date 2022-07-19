Два несовершеннолетних ставропольца украли самокат у сотрудника парка Победы

В пресс-службе городских парков Ставрополья рассказали, как на днях, два несовершеннолетних мальчика угнали самокат у сотрудника одного из крупнейших парков краевой столицы. Родители подростков вернули самокат хозяину.

Камера видеонаблюдения в одном из самых больших городских парков Ставрополя зафиксировала, как два мальчика угоняют самокат у работника парка. Инцидент произошел в парке Победы.

«Камера видеонаблюдения зафиксировала момент кражи, на видеофиксации отчетливо видны лица угонщиков», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Родители несовершеннолетних узнали в малолетних угонщиках своих детей. Взрослые люди связались с охраной парка и вернули электросамокат законному владельцу.