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Происшествия19 июля 2022 14:44

В Ставрополе при столкновении газели и иномарки пострадал мужчина

Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции
Анфиса КИМЕНИНИКО
Водитель Мерседеса доставлен в больницу Ставрополя. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

Водитель Мерседеса доставлен в больницу Ставрополя. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что из-за несоблюдения дистанции в ДТП пострадал 28-летний мужчина. Его доставили в больницу краевого центра.

По данным вещества, во вторник, 19 июля 2022 года, примерно в 14:15 на Старомарьевском шоссе водитель иномарки Мерседес допустил столкновение с газелью, потому что не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате автоаварии, 28-летний житель Грачевского округа, водитель Мерседеса,был госпитализирован в больницу Ставрополя с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водители были на момент автоаварии трезвыми.

- По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в ведомстве.