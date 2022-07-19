В Ставрополе при столкновении газели и иномарки пострадал мужчина

Водитель Мерседеса доставлен в больницу Ставрополя. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что из-за несоблюдения дистанции в ДТП пострадал 28-летний мужчина. Его доставили в больницу краевого центра.

По данным вещества, во вторник, 19 июля 2022 года, примерно в 14:15 на Старомарьевском шоссе водитель иномарки Мерседес допустил столкновение с газелью, потому что не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате автоаварии, 28-летний житель Грачевского округа, водитель Мерседеса,был госпитализирован в больницу Ставрополя с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водители были на момент автоаварии трезвыми.

- По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в ведомстве.