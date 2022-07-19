Запуск учебных сирен в Ставрополе перенесли на неопределенный срок

В краевой столице отменили запланированную на 20 июля проверку систем оповещения, сообщает пресс-служба мэрии. Соответствующее решение принял министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Отмечается, что запуск учебных сирен перенесли на «более поздний срок».

Напомним, сирены должны были прозвучать в Ставрополе в среду, 20 июля, в 10 часов 35 минут по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Нефтекумске из задымленной квартиры спасли двух малышей. В жилище загорелся диван.