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Общество19 июля 2022 16:26

Запуск учебных сирен в Ставрополе перенесли на неопределенный срок

Проверку отменил министр РФ по делам гражданской обороны Александр Куренков
Инна МОРОЗОВА

В краевой столице отменили запланированную на 20 июля проверку систем оповещения, сообщает пресс-служба мэрии. Соответствующее решение принял министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Отмечается, что запуск учебных сирен перенесли на «более поздний срок».

Напомним, сирены должны были прозвучать в Ставрополе в среду, 20 июля, в 10 часов 35 минут по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Нефтекумске из задымленной квартиры спасли двух малышей. В жилище загорелся диван.