На Ставрополье бывший главный инженер «Магнита» пойдет под суд за коммерческий подкуп

В Шпаковском округе бывший главный инженер по технологическому и торговому оборудованию отдела эксплуатации акционерного общества «Тандер» оказался на скамье подсудимых. Мужчине предъявлено обвинение в коммерческом подкупе.

Как установило следствие, в ноябре 2020 и сентябре 2021 года обвиняемый получил коммерческий подкуп от одной организаций. Подкуп заключался в подключении его дома к центральному водоснабжению. За это инженер помог фирме заключить контракты на обслуживание оборудования в компании, в которой трудился.

Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что двое подростков в Ставрополе украли самокат у сотрудника парка Победы.