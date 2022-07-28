Уровень суточной заболеваемости COVID-19 на Ставрополье вырос до 140 человек

К утру 28 июля в Ставропольском крае выявили и подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уровень суточной заболеваемости серьезно подскочил по сравнению с предыдущими днями. Всего с начала пандемии инфицировались почти 201 тысяча ставропольцев.

При этом уровень госпитализации остается относительно низким - за день больницы приняли 24 новых пациента. Среди них двое детей. В статистику за сутки вошли шестеро несовершеннолетних разных возрастов, которые заболели коронавирусом.

Полностью выздоровели 65 человек, их выписали из больниц и сняли с амбулаторного лечения. Врачи не зафиксировали ни одного смертельного случая за сутки - всего с начала эпидемии скончались 7092 человека.

Отметим, в регионе продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Более двух тысяч ставропольцев получили первый компонент прививки к утру 28 июля.