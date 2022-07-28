Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 6:15

В Пятигорске прокуратура защитила мать сына-инвалида от преследования приставов

Приставы незаконно списали в счет уплаты долгов социальную пенсию ребенка
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В пресс-службе прокуратуры Пятигорска рассказали, что сотрудникам удалось защитить местную жительницу от действий приставов. Оказалось, что социальная пенсия ее сына-инвалида пошла в счет погашения долга.

По решению Пятигорского городского суда, задержали более 15 тысяч рублей с банковской карты матери инвалида. 4 тысячи направили ИФНС по городу-курорту, еще 10 тысяч - в адрес банка. Однако данное решение оказалось незаконным, так как деньги являлись пенсией ребенка.

В дело вмешалась прокуратура. Права инвалида восстановили, все средства вернули его матери. Долг все еще "висит", но погашать его будут из заработной платы и других доходов.