В Пятигорске прокуратура защитила мать сына-инвалида от преследования приставов

В пресс-службе прокуратуры Пятигорска рассказали, что сотрудникам удалось защитить местную жительницу от действий приставов. Оказалось, что социальная пенсия ее сына-инвалида пошла в счет погашения долга.

По решению Пятигорского городского суда, задержали более 15 тысяч рублей с банковской карты матери инвалида. 4 тысячи направили ИФНС по городу-курорту, еще 10 тысяч - в адрес банка. Однако данное решение оказалось незаконным, так как деньги являлись пенсией ребенка.

В дело вмешалась прокуратура. Права инвалида восстановили, все средства вернули его матери. Долг все еще "висит", но погашать его будут из заработной платы и других доходов.