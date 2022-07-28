Новые еще более выгодные условия по ипотеке от банка Уралсиб вступили в силу

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Объявлены новые ставки по ипотечным кредитам собственных программ банка Уралсиб: от 9,89% годовых. Таков теперь минимальный процент при приобретении недвижимости, готовой либо находящейся в стадии строительства, а также при рефинансировании ипотечных кредитов сторонних банков.

Не изменились условия по государственным программам: с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») процент по-прежнему составляет 5,69% годовых, льготники по «Ипотеке с господдержкой» так же могут рассчитывать на ставку в 6,49%.

Оформить ипотеку на базовых условиях может любой гражданин России в возрасте от 18 лет с регистрацией на территории РФ. На момент окончательной выплаты кредита клиенту должно быть не более 70 лет. Стаж по найму в трудовой книжке на текущем месте работы – минимум три года.

Банк УРАЛСИБ продолжает делать клиентам максимально выгодные предложения, выстраивая удобную и гибкую схему сотрудничества, как с физическими, так и с юридическими лицами, внедряя новые сервисы и продукты. Сегодня ипотечный кредит можно получить на приобретение строящейся или готовой недвижимости, а также заключить договор на «квадратные метры», находящиеся в залоге у сторонней организации.

Получить любую помощь и исчерпывающую информацию, как по кредитным, так и по любым другим услугам, подать онлайн-заявку на получение ипотеки можно у специалистов в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»