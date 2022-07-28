В Дагестане группа туристов спасла двух тонущих в Каспийском море детей

В Дагестане на набережной Каспийска группа туристов заметила неладное в морских водах. Два человека тонули и не могли позвать на помощь, только подавали сигналы. Тогда несколько из прогуливающихся бросились на помощь.

Оказалось, что тонули две несовершеннолетние девочки. Неизвестно, где были их родители в момент, когда они начали уходить на дно. Детей вытащили на берег, вызвали скорую. Они сильно нахлебались воды.

Однако пострадавших удалось спасти и оказать первую помощь. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Местные власти не раз просили взрослых и детей соблюдать осторожность на воде. В 2021 году к августу в водах Каспийского моря утонули 31 человек, в том числе семеро детей.