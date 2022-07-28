Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2022 7:31

В Дагестане группа туристов спасла двух тонущих в Каспийском море детей

Инцидент произошел на набережной Каспийска
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Дагестане на набережной Каспийска группа туристов заметила неладное в морских водах. Два человека тонули и не могли позвать на помощь, только подавали сигналы. Тогда несколько из прогуливающихся бросились на помощь.

Оказалось, что тонули две несовершеннолетние девочки. Неизвестно, где были их родители в момент, когда они начали уходить на дно. Детей вытащили на берег, вызвали скорую. Они сильно нахлебались воды.

Однако пострадавших удалось спасти и оказать первую помощь. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Местные власти не раз просили взрослых и детей соблюдать осторожность на воде. В 2021 году к августу в водах Каспийского моря утонули 31 человек, в том числе семеро детей.