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Общество28 июля 2022 7:53

В Георгиевске появится первое в крае общежитие для осужденных за преступления

Они будут работать на местном кирпичном заводе
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Георгиевске местные власти собираются открыть первое в Ставропольском крае общежитие для заключенных в колониях. Их осудили за различные преступления - начиная с мелких краж и заканчивая серьезными проступками.

Уже сейчас заключенные работают на кирпичном заводе. Им позволяют подобную деятельность в качестве "трудовой терапии". В России взяли вектор на исправление преступников подобными методами.

Сейчас владелец завода уже ремонтирует здание будущего общежития. Он обеспечит условия проживания, труда и профессионального обучения.