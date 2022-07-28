В Георгиевске появится первое в крае общежитие для осужденных за преступления

В Георгиевске местные власти собираются открыть первое в Ставропольском крае общежитие для заключенных в колониях. Их осудили за различные преступления - начиная с мелких краж и заканчивая серьезными проступками.

Уже сейчас заключенные работают на кирпичном заводе. Им позволяют подобную деятельность в качестве "трудовой терапии". В России взяли вектор на исправление преступников подобными методами.

Сейчас владелец завода уже ремонтирует здание будущего общежития. Он обеспечит условия проживания, труда и профессионального обучения.