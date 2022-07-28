Дети 15, 13 и 11 лет получили травмы в ДТП в Новоселицком округе Ставрополья

В Новоселицком округе Ставропольского края утром 28 июля столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали четыре человека - один взрослый и трое несовершеннолетних.

- По предварительной версии автоавария произошла на 55 км. автодороги "Александровское - Новоселицкое - Буденновск", в момент, когда водитель легкового автомобиля "Ниссан" совершал маневр левого поворота, с целью съезда с дороги на прилегающую территорию, а водитель автомобиля "Субару" следующий за ним в попутном направлении приступил к маневру обгона, - рассказали в ГИБДД региона.

В итоге машины столкнулись и вылетели в кювет. В больницу доставили водителя "Ниссан" и его 15-летнего пассажира. Еще двое детей - 13 и 11 лет - пострадали, находясь в другом автомобиле. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить обстоятельства аварии.