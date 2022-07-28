Умер экс-прокурор Ставропольского края Валерий Калугин. 28 июля 2022 года об этом сообщили в региональной прокуратуре. Причину смерти пока не уточняют, однако мужчину назвали примерным правоохранителем, который значительную часть жизни отдал служению закону.

- За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся прокурором Ставропольского края и Генеральным прокурором Российской Федерации, - пояснили в прокуратуре.

Церемония похорон состоится 29 июля в 12:00 в Кисловодске на улице Широкой, 23.

Калугин служил в органах 27 лет, после ушел в политику - стал депутатом региональной думы. Однако не все в его карьере было "гладко". Мужчина стал особо известен после того, как насмерть сбил пешехода, будучи уже депутатом.

"КП-Северный Кавказ" писала, что 22 ноября 2012 года Калугин на личном авто сбил пешехода. 57-летний житель села Солуно-Дмитриевское от полученных травм скончался на месте. Против бывшего прокурора завели уголовное дело, чтобы три раза его отменить и четыре раза снова завести. Подробнее о скандальной истории можно прочитать в нашем материале.

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