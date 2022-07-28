Более 1000 га садов: как ставропольская семья выращивает саженцы для хозяйств по всей России

«Питомник Усовых» – образец семейного фермерского предприятия, на котором каждый работает на результат. Он открылся в 2001 году рядом с закрывавшейся тогда Опытной станцией по садоводству.

- Было жаль наблюдать, как сокращали сотрудников станции, оставляя их без средств к существованию, как приходит в запустение одна из ключевых отраслей сельского хозяйства в нашем регионе. Поэтому мы приняли для себя непростое решение – начать новое для нас дело – выращивать саженцы. А для этого пришлось получать много знаний в области питомниководства и наращивать опыт, – рассказал глава КФХ Сергей Усов.

Сейчас в хозяйстве высаживают саженцы яблони, выращивают черешню, сливу, экспериментируют с другими культурами, например, с арбузами. Кроме плодовых растений здесь также есть и декоративные: лиственные деревья и кустарники, цветущие и почвопокровные.

«Питомник Усовых» является крупнейшим фермерским питомником в Ставропольском крае и третьим по объему производства саженцев среди всех питомников региона. Саженцы из этого хозяйства растут в садах крупнейших садоводческих хозяйств Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республики.

Также в питомнике ведется и селекционная работа, выводятся новые сорта. Большое внимание при этом уделяется таким признакам, как морозостойкость, вкусовые качества, товарный вид и т.д. В настоящее время в хозяйстве стартовал предзаказ на саженцы более чем 30 сортов, которые будут высажены уже этой осенью.

«Питомник Усовых» – образец семейного фермерского предприятия. Фото: rshb.ru

- За все время существования предприятия саженцами из нашего питомника заложено более 1000 га садов. А это минимум 20 000 т яблок в год, при среднегодовом потреблении яблок на человека в России в 9 кг, получается, что 1,5% населения страны ежегодно едят яблоки с деревьев, выросших из саженцев нашего питомника, – заявляет Игорь Усов, сын главы КФХ.

Питомник – слаженный механизм, каждый участник которого выполняет свою важную функцию. Глава КФХ организует окулировку и работы по прополке и выкопке саженцев. Супруга ведет бухгалтерию, а сын Игорь занимается междурядной культивацией, обработкой и поливом. Для того чтобы развивать семейный бизнес и на практике применять современные технологии ведения сельского хозяйства, он даже пошел на проект «Школа фермера» Россельхозбанка.

- Сегодня при выращивании саженцев в питомнике мы стали использовать биофунгициды и биоинсектециды и с 2021 года отказались от химических препаратов. Уже более двух лет мы абсолютно не вносим минеральные удобрения, заменив их органическими, – пояснил Игорь Усов.

В ближайших планах у Усовых – получение сертификата качества на органическую продукцию. Кроме того, фермеры намереваются наращивать объем производства и продолжать улучшать качество продукции.

- Сегодня задача Россельхозбанка состоит в том, чтобы помочь аграриям научиться эффективно вести бизнес в современных реалиях, учитывая новые цифровые возможности. В настоящее время представителям малых форм хозяйствования важна не только экономическая поддержка, но и информационная, и образовательная. В регионе эту задачу уже два года решает проект банка «Школа фермера». За это время около 100 начинающих и действующих аграриев смогли получить новые знания и опыт по своему профилю деятельности, – отметил директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.