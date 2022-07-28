В Петровском округе молния насквозь пробила крышу и потолок частного дома

Фото: ПАСС СК

Жители Петровского округа Ставропольского края не на шутку перепугались во время недавней грозы. Прямо в частный дом одним залпом попала молния. Она насквозь пробила крышу и потолок комнаты. На место вызвали пожарных.

- Крыша дома, в который ударила молния, была пробита, стены обуглились, электрический счетчик вырвало и отбросило на 5 метров, разбились окна. И хотя мебель не была повреждена, последствия от удара были очень серьезные. К счастью, никто не пострадал. Когда раздался хлопок и погас свет, домовладелица находилась в летней кухне, - пояснили в ПАСС Ставрополья.

Пожарных вызвал обеспокоенный сосед. Он своими глазами видел, как молния ударила в крышу, и ему показалось, что началось возгорание. К счастью, обошлось без огня.