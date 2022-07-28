Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2022 12:51

Правоохранители ищут уроженку Ингушетии, которая распространяет фейки о ВС РФ

Женщина уехала за пределы страны и начала писать посты в социальные сети
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Правоохранители возбудили уголовное дело против уроженки Ингушетии по статье "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

- 27 июня подозреваемая, находясь за пределами РФ, в аккаунте социального мессенджера разместила обращение, доступное для просмотра неограниченному кругу лиц, с ложной информацией об использовании Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, - сказано в сообщении Следственного комитета Ингушетии.

Сейчас женщину ищут, чтобы предъявить подозрения и продолжить расследование.