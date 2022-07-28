Правоохранители ищут уроженку Ингушетии, которая распространяет фейки о ВС РФ

Правоохранители возбудили уголовное дело против уроженки Ингушетии по статье "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

- 27 июня подозреваемая, находясь за пределами РФ, в аккаунте социального мессенджера разместила обращение, доступное для просмотра неограниченному кругу лиц, с ложной информацией об использовании Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, - сказано в сообщении Следственного комитета Ингушетии.

Сейчас женщину ищут, чтобы предъявить подозрения и продолжить расследование.