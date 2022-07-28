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Общество28 июля 2022 15:24

В Ставрополе возобновило работу ревматологическое отделение горбольницы №2

С апреля 2020 года здесь принимали только пациентов с коронавирусом
Инна МОРОЗОВА

Ревматологическое отделение городской больницы №2 в Ставрополе снова работает по профилю, сообщает Министерство здравоохранения региона.

Напомним, с апреля 2020 года медики отделения оказывали помощь зараженным COVID-19. Теперь здесь снова принимают пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани, суставов, позвоночника, ревматическими пороками сердца.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Ставрополье заразились коронавирусом 140 человек. Госпитализированы 24, в том числе двое детей.