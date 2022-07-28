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Общество28 июля 2022 16:35

СКФУ станет единственным региональным оператором «Сколково» на территории Северного Кавказа

Партнерство откроет новые возможности перед учеными всего макрорегиона
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Новая площадка станет центром притяжения молодых исследователей со всего СКФО. Фото: ncfu.ru

Новая площадка станет центром притяжения молодых исследователей со всего СКФО. Фото: ncfu.ru

В СКФУ создается первый в Северо-Кавказском федеральном округе акселератор инновационного центра «Сколково». Такое сотрудничество позволит ускорить выход инновационных продуктов на рынок и поспособствует эффективной коммерциализации проектов. Кстати, университет станет единственным регоператором «Сколково» в СКФО, так же как на сегодняшний день он остается единственным оператором предакселерационных программ для победителей фонда Бортника.

Что важно - все идеи и инициативы будут получать необходимые меры поддержки и консультации от специалистов самого высокого уровня. К экспертизе разработок подключатся предприятия-партнеры реального сектора экономики и организации господдержки, такие как Фонд пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края, Фонд поддержки предпринимательства в СК и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

- Новая площадка станет центром притяжения молодых ученых со всего Северного Кавказа. В рамках программы «Стартап как диплом» и функционирующей в университете стартап-школы «Бизнес+» они смогут проводить на базе вуза научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, заниматься выработкой прототипов и их оптимизацией, - поделился ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Ряд совместных со «Сколково» проектов, нацеленных на социально-экономическое развитие СКФО, уже находится в работе. Например, связанные с производством гепарина, лизина, пектина, премиксов и других продуктов для импортозамещения.