СКФУ станет единственным региональным оператором «Сколково» на территории Северного Кавказа

Новая площадка станет центром притяжения молодых исследователей со всего СКФО. Фото: ncfu.ru

В СКФУ создается первый в Северо-Кавказском федеральном округе акселератор инновационного центра «Сколково». Такое сотрудничество позволит ускорить выход инновационных продуктов на рынок и поспособствует эффективной коммерциализации проектов. Кстати, университет станет единственным регоператором «Сколково» в СКФО, так же как на сегодняшний день он остается единственным оператором предакселерационных программ для победителей фонда Бортника.

Что важно - все идеи и инициативы будут получать необходимые меры поддержки и консультации от специалистов самого высокого уровня. К экспертизе разработок подключатся предприятия-партнеры реального сектора экономики и организации господдержки, такие как Фонд пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края, Фонд поддержки предпринимательства в СК и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

- Новая площадка станет центром притяжения молодых ученых со всего Северного Кавказа. В рамках программы «Стартап как диплом» и функционирующей в университете стартап-школы «Бизнес+» они смогут проводить на базе вуза научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, заниматься выработкой прототипов и их оптимизацией, - поделился ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Ряд совместных со «Сколково» проектов, нацеленных на социально-экономическое развитие СКФО, уже находится в работе. Например, связанные с производством гепарина, лизина, пектина, премиксов и других продуктов для импортозамещения.