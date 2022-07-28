Женщина и двое детей утонули в водоеме на Ставрополье

В водоеме неподалеку от села Винсады в Предгорном округе Ставропольского края в четверг, 28 июля, утонули женщина, ее 4-летняя дочь и 16-летний брат.

По предварительным данным, малышка гуляла на берегу водоема, затем оступилась и упала в воду. Мать бросилась спасать дочь и начала тонуть.

16-летний юноша попытался вытащить сестру и племянницу из воды, но не смог. Все трое погибли.

По факту трагедии прокуратура Предгорного района проводит проверку. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в ДТП в Новоселицком округе Ставрополья.