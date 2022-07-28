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Общество28 июля 2022 17:57

В Железноводске установят гамаки для спящих туристов

В городе-курорте развивается новое направление «лесной сон»
Инна МОРОЗОВА

В Железноводске среди туристов появилось новое течение «лесной сон». Так, на Лермонтовском терренкуре появляется все больше людей, которые спят прямо на лавочках. С собой они приносят подушки и одеяла.

Это навело власти Железноводска на мысль установить для гостей курорта гамаки. По словам главы города Евгения Бакулина, идея осуществится в конце августа начале сентября 2022 года.

Вначале соорудят 10 гамаков. Если на них будет спрос, то установят больше.

Места для гамаков выберут тихие и спокойные, с красивой природой.

По словам Евгения Бакулина, лес в Железноводске - это "настоящее лекарство", поскольку деревья выделяют фитонциды, которые местные жители считают "натуральным антибиотиком".