Жители Ставрополя смогут купить дешевые овощи на ярмарках 30 и 31 июля

В администрации Ставрополя сообщили, что 30 и 31 июля состоятся четыре ярмарки выходного дня. Местные аграрии и производители развернут палатки для реализации своей продукции без наценки.

Ставропольцы смогут купить дешевые фрукты, овощи, мясо, молоко, сыр и другие продукты. Также на прилавках появятся непродовольственные товары. Подобные ярмарки уже стали традицией для региона - их регулярно проводят по выходным.

30 июля ярмарки пройдут по адресам: улица Васильева, 35/1, улица Пригородная, 215/1 и улица Ленина, 74/17.

31 июля по адресу улица Серова, 466.

Продавцы будут ждать клиентов с 8:00 до 16:00.