Бывшего инспектора МВД из Ставрополя задержали за получение взятки в 50 тысяч

В ГУ ФСБ Ставропольского края сообщили о возбуждении уголовного дела против бывшего сотрудника МВД, инспектора по особым поручениям отдела по взаимодействию с территориальными органами ведомства. Он подозревается в получении взятки и уже отстранен от службы. Факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности краевого Главка.

- Сотрудник полиции за содействие в успешном прохождении военно-врачебной комиссии в медико-санитарной части МВД получил через посредника 50 тысяч рублей в качестве взятки от заместителя начальника одного из следственных отделов ОМВД России по Ставропольскому краю, - сказано в сообщении ФСБ.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, по результатам проведенной служебной проверки полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также он понесет наказание в установленном законом порядке.

Сейчас бывший правоохранитель задержан, суд выбирает ему меру пресечения.