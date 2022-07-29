На Ставрополье 124 работодателя получили 54,2 млн рублей за сохранение рабочих мест

В пресс-службе губернатора Ставропольского края отчитались о том, сколько денег получили работодатели в качестве субсидий за последнее время. Как только коллективный Запад ввел санкции против России, возникла сложная ситуация на рынке труда.

Ради сохранения оплачиваемых рабочих мест местные власти направили миллионы рублей. В итоге, 124 работодателя получили 54,2 миллиона рублей. На эти деньги сохранили места, переобучили работников и т.д.

- Продолжается трудоустройство молодежи с компенсацией затрат работодателям. Заявки подали 160 организаций. Всего в этом году благодаря этой мере поддержки предполагается трудоустроить до 2,5 тысячи человек, - сказано в сообщении ведомства.

Переобучение прошли 1,2 тысячи человек.