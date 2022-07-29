Глава Северной Осетии встретился с руководителем Росприроднадзора России

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В Москве прошла рабочая встреча Главы РСО – Алания Сергея Меняйло и руководителя службы по надзору в сфере природопользования РФ Светланы Радионовой. Стороны обсудили вопросы, касающиеся рекультивации Владикавказского полигона твердых коммунальных отходов.

Рекультивация полигона началась в 2020 году подрядчиком ООО «ГЕОС» в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

На Владикавказском полигоне ТКО в настоящее время на заключительном этапе реализации находятся проектные решения по финальной стадии укладки защитного экрана. Также все другие объекты, предусмотренные проектом на техническом этапе рекультивации, планируется завершить к концу сентября.

Всего комплекс работ включает 4 этапа. На месте бывшего полигона будет организована ландшафтная зона.

Глава региона подчеркнул, что вопрос рекультивации полигона имеет серьезное значение для республики. Благодаря проведенным работам, удастся минимизировать нагрузку на окружающую среду, а проблема загрязнения почвы и воздуха, которая долгое время беспокоила жителей республики, останется в прошлом.

– Рекультивация Владикавказского полигона – важная задача, решение которой будет способствовать улучшению экологической ситуации города и всей республики. Поэтому мы, со своей стороны, относимся к этой задаче со всей ответственностью и делаем все, чтобы работы велись согласно графику и со всеми требованиями экологической безопасности, – сказал Сергей Меняйло.

– Росприроднадзор внимательно следит за процессом работ на полигоне. Мы постараемся, в соответствии с действующим законодательством, подойти к решению возникающих вопросов, обеспечив надзор за рекультивацией в указанные сроки, – в свою очередь, отметила Светлана Радионова.