Генпрокуратура России защитила гору Машук от работы Минприроды Ставрополья

Генеральная прокуратура России потребовала от министерства природных ресурсов РФ усилить контроль за деятельностью Минприроды Ставрополья. Из-за безосновательных смягчений охранных мер горы Машук памятник природы оказался в опасности.

Региональное ведомство выдвинуло проект, который подразумевает фактически полное снятие мер по охране Машук, которые действовали с 1978 года. То есть теперь на территории горы можно было срубать деревья, возводить постройки и т.д.

- Однако Минприроды России не проводилась экспертная проработка обоснованности смягчения указанного режима и не рассматривался вопрос о возможности его корректировки применительно к отдельным участкам. Введенные изменения фактически полностью нивелируют запреты, принятые для пресечения хаотичной застройки памятника природы, - рассказали в Генпрокуратуре.

В итоге губернатор Ставропольского края получил предписание от надзорных органов, а за деятельностью Минприроды региона пристально следят.