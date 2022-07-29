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Общество29 июля 2022 14:28

Генпрокуратура России защитила гору Машук от работы Минприроды Ставрополья

Ранее региональное ведомство безосновательно смягчило охранные меры территории
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Генеральная прокуратура России потребовала от министерства природных ресурсов РФ усилить контроль за деятельностью Минприроды Ставрополья. Из-за безосновательных смягчений охранных мер горы Машук памятник природы оказался в опасности.

Региональное ведомство выдвинуло проект, который подразумевает фактически полное снятие мер по охране Машук, которые действовали с 1978 года. То есть теперь на территории горы можно было срубать деревья, возводить постройки и т.д.

- Однако Минприроды России не проводилась экспертная проработка обоснованности смягчения указанного режима и не рассматривался вопрос о возможности его корректировки применительно к отдельным участкам. Введенные изменения фактически полностью нивелируют запреты, принятые для пресечения хаотичной застройки памятника природы, - рассказали в Генпрокуратуре.

В итоге губернатор Ставропольского края получил предписание от надзорных органов, а за деятельностью Минприроды региона пристально следят.