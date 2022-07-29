15 человек утонули в водоемах Ставрополья с начала лета

С начала 2022 года в водоемах Ставропольского края утонули 34 человека, сообщает пресс-служба МЧС по региону. 15 из них дети.

В период с 1 июня по настоящий день произошло 15 случаев гибели людей на воде. По словам специалистов, в большинстве случаев причиной трагедии стало купание в нетрезвом виде и в необорудованных для этого местах.

Спасатели напомнили, что на сегодняшний день на Ставрополье существует 34 разрешенных мест для купания.

Ранее сообщалось, что в Предгорном округе утонули женщина и двое детей.