Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2022 16:10

15 человек утонули в водоемах Ставрополья с начала лета

В 90% случаев причиной трагедии стало купание в нетрезвом виде
Инна МОРОЗОВА

С начала 2022 года в водоемах Ставропольского края утонули 34 человека, сообщает пресс-служба МЧС по региону. 15 из них дети.

В период с 1 июня по настоящий день произошло 15 случаев гибели людей на воде. По словам специалистов, в большинстве случаев причиной трагедии стало купание в нетрезвом виде и в необорудованных для этого местах.

Спасатели напомнили, что на сегодняшний день на Ставрополье существует 34 разрешенных мест для купания.

Ранее сообщалось, что в Предгорном округе утонули женщина и двое детей.