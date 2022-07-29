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Происшествия29 июля 2022 16:37

Житель Ставрополья насмерть забил подругу сковородкой

Мужчина решил, что она украла у него мобильный телефон
Инна МОРОЗОВА

Инцидент произошел 25 июля 2022 года в селе Левокумки Минераловодского городского округа. 64-летний местный житель пригласил в гости 42-летнюю знакомую. Они стали распивать спиртное. В какой-то момент мужчина обвинил подругу в краже мобильного телефона.

Они поссорились. В хорде ссоры хозяин дома схватил металлическую сковороду и несколько раз ударил женщину по голове. Та скончалась на месте.

Чтобы скрыть преступление, сельчанин погрузил тело в багажник, вывез за пределы села и сбросил в реку Кума.

Мужчину задержали. На допросе он признал вину в полном объеме, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Подозреваемый заключен под стражу.