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Здоровье30 июля 2022 5:10

Уровень заболеваемости COVID-19 на Ставрополье подскочил до 146 человек к 30 июля

Больницы стали принимать больше пациентов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае к утру 30 июля врачи зафиксировали 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных 19 детей разных возрастов. Всего с начала эпидемии коронавируса заболели 201,2 тысячи ставропольцев.

Уровень суточной заболеваемости постепенно растет. Не первый день количество инфицированных переваливает за сотню человек.

Также поднялся уровень госпитализации: за последние сутки региональные больницы приняли 38 новых пациентов с коронавирусом, в их числе 11 детей. Ранее каждый день госпитализировали около 20 человек.

Полностью выздоровели 85 ставропольцев (всего 191,4 тысячи человек). К счастью, врачи не сообщали ни об одном летальном случае от COVID-19 (всего скончались 7093 человека).