Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июля 2022 8:15

В Пятигорске росгвардейцы спасли 7-летнего мальчика, которого сбила машина

Они доставили ребенка в больницу
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В пресс-службе управления Росгвардии по Ставропольскому краю рассказали историю о спасении ребенка, попавшего в ДТП. В Пятигорске сотрудники ведомства получили тревожную информацию и выехали на место аварии.

Пострадавшим оказался 7-летний мальчик на самокате. Его сбила женщина-водитель, подробности ДТП не афишируются. Однако ребенок серьезно пострадал. Тогда росгвардейцы на патрульной машине отвезли мальчика в больницу.

Маленького ставропольца передали в руки медиков, которые оказали ему помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.