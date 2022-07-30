В Пятигорске росгвардейцы спасли 7-летнего мальчика, которого сбила машина

В пресс-службе управления Росгвардии по Ставропольскому краю рассказали историю о спасении ребенка, попавшего в ДТП. В Пятигорске сотрудники ведомства получили тревожную информацию и выехали на место аварии.

Пострадавшим оказался 7-летний мальчик на самокате. Его сбила женщина-водитель, подробности ДТП не афишируются. Однако ребенок серьезно пострадал. Тогда росгвардейцы на патрульной машине отвезли мальчика в больницу.

Маленького ставропольца передали в руки медиков, которые оказали ему помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.