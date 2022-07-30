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Общество30 июля 2022 10:22

Полиция Георгиевска нашла мужчину, разбившего машину из-за громкой музыки

Владелец автомобиля предъявил претензии нетерпеливому соседу
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Полиция Георгиевска установила личность хулигана, который разбил машину местного жителя. Он разбил боковое зеркало и серьезно помял корпус автомобиля. Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Он не знал, кто совершил преступление.

Сотрудники МВД быстро нашли нарушителя. Им оказался 36-летний мужчина из села Краснокумского. Орудием стал металлический прут. Общая сумма ущерба небольшая - 17 тысяч рублей. Но хозяин автомобиля хотел справедливости.

На допросе нарушитель заявил, что причиной уничтожения машины стала громка музыка. Якобы водитель нарушил тишину и поплатился за это.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.