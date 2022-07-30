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Происшествия30 июля 2022 12:57

Число жертв в ДТП с КамАЗом на Ставрополье выросло до двух человек

В больнице от тяжелых травм скончался еще один пассажир маршрутки
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Еще один пассажир маршрутного такси, которое столкнулось с КамАЗом, скончался в больнице. Он не перенес тяжелых травм, врачи не смогли ему помочь.

- Стало известно, что от полученных травм в ДТП в Кочубеевском МО, скончался второй пассажир микроавтобуса "Форд Транзит", - рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по данному инциденту - по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Об этом рассказали в прокуратуре.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аварии. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель маршрутки. На настоящий момент известно, что погибли два человека, еще четверо пострадали.