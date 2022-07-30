За год в Дагестане популяция медведей выросла на 32% до 442 особей

К 2022 году в Дагестане популяция бурых медведей выросла на 32%. Год назад насчитывали 335 особей, теперь - 442. Об этом сказано в тексте указа, определяющего лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории республики.

Изменения в популяции происходят не только среди медведей. На 7% сократилось общее количество косуль, при этом численность дагестанских туров выросла не менее чем на 80 голов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о начале отстрела агрессивных волков в одном из районов Дагестана. Такое решение приняли из-за нападения животного на двух детей. Один ребенок погиб - волк утащил его в лес.