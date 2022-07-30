В Буденновском округе два человека погибли, врезавшись в дерево на машине

В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили об еще одной трагедии, которая случилась вечером 30 июля. В Буденновском округе на трассе разбились несколько молодых людей. 22-летний водитель ВАЗ 2107 превысил скорость и влетел в дерево.

- В результате ДТП 22-летний водитель и 18-летний пассажир (жители округа) скончались на месте. 20-летний пассажир с травмами доставлен в ЦРБ города Будённовска. Водитель злостным нарушителем ПДД не является и был ли трезв в момент ДТП, покажет проведенный биозабор крови, - рассказали в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смерти двух пассажиров маршрутки во время столкновения с КамАЗом. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по данному инциденту.