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Происшествия30 июля 2022 16:53

В Буденновском округе два человека погибли, врезавшись в дерево на машине

Молодые люди проигнорировали скоростные ограничения
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили об еще одной трагедии, которая случилась вечером 30 июля. В Буденновском округе на трассе разбились несколько молодых людей. 22-летний водитель ВАЗ 2107 превысил скорость и влетел в дерево.

- В результате ДТП 22-летний водитель и 18-летний пассажир (жители округа) скончались на месте. 20-летний пассажир с травмами доставлен в ЦРБ города Будённовска. Водитель злостным нарушителем ПДД не является и был ли трезв в момент ДТП, покажет проведенный биозабор крови, - рассказали в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смерти двух пассажиров маршрутки во время столкновения с КамАЗом. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по данному инциденту.