К утру 31 июля еще 81 ставрополец победил COVID-19

За минувшие сутки в крае медики зафиксировали 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 30 человек были госпитализированы в специализированные стационары, а 81 ставрополец победил COVID-19. Об этом рассказал глава Ставрополья.

- Число заболевших остается на стабильно невысоком уровне. Летальных исходов на фоне COVID-19 зафиксировано не было, - уточнил Владимир Владимиров.

Среди заболевших 7 человек - это дети. Четыре ребенка находятся на амбулаторном лечении, еще трое детей госпитализированы в специализированные стационары.

В крае продолжается прививочная кампания. За минувший день первым компонентом вакцины привились 1552 местных жителя, второй компонент вакцины получили еще 484 ставропольца.