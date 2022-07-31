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Здоровье31 июля 2022 4:59

К утру 31 июля еще 81 ставрополец победил COVID-19

Количество зараженных коронавирусом на Ставрополье держится на стабильном уровне
Анфиса КИМЕНИНИКО

За минувшие сутки в крае медики зафиксировали 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 30 человек были госпитализированы в специализированные стационары, а 81 ставрополец победил COVID-19. Об этом рассказал глава Ставрополья.

- Число заболевших остается на стабильно невысоком уровне. Летальных исходов на фоне COVID-19 зафиксировано не было, - уточнил Владимир Владимиров.

Среди заболевших 7 человек - это дети. Четыре ребенка находятся на амбулаторном лечении, еще трое детей госпитализированы в специализированные стационары.

В крае продолжается прививочная кампания. За минувший день первым компонентом вакцины привились 1552 местных жителя, второй компонент вакцины получили еще 484 ставропольца.