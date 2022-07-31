В Махачкале ищут 25-летнюю местную жительницу

Девушка ушла из дома 30 июля. Фото: Телеграм-канал МВД Дагестана

В пресс-службе МВД Дагестана объявили о пропаже 25-летней жительнице Махачкалы. Девушка покинула дом 30 июля 2022 года и больше не возвращалась.

В ведомстве уточнили, что 25-летняя девушка имеет проблемы со здоровьем. По данным пресс-службы, ее могли видеть поздней ночью в Дербенте.

Всех, владеющих какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей без вести, просьба сообщить по телефонам: Дежурная часть - 8 (999) 418-52-28 или 8 999 695 55 05 (номер оперативного сотрудника).