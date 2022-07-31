В Буденновске при покупке мотоцикла мужчина сел на него и уехал в неизвестном направлении

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали, что в дежурную часть Отдела МВД России «Буденновский» обратился местный житель. 32-летний мужчина рассказал, что знакомый украл у него мотоцикл.

Полицейские выяснили , что потерпевший местный житель рассказал своему знакомому о том, что собирается продать свой мототранспорт. Злоумышленник сказал, что готов приобрести транспорт и попросил совершить на мотоцикле пробную поездку. Когда хозяин мототранспорта позволил знакомому совершить поездку, тут сел на мотоцикл, скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Сумма причиненного ущерба составила 55 тысяч рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение вора. Им оказался неоднократно судимый 30-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Мужчина рассказал, что поехал на мотоцикле в другой регион и по пути продал его. Вырученные деньги он потратил на поездку на море.

- Следственным отделом ОМВД России «Буденновский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.