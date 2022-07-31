За первые семь месяцев 2022 года в Северной Осетии зафиксированы 699 пожаров

В ГУ МЧС России по РСО-Алания рассказали, что с начала 2022 года на территории Северной Осетии было зафиксировано 699 пожаров. Всего погибло 4 человека. Спасатели смогли эвакуировать 809 человек, спасти из огня - 14 жителей Северной Осетии.

В ведомстве сообщили, что сотрудники пожарно-спасательных подразделений смогли спасти от огня материальные ценности на сумму более 133 465 000 рублей.

В основном, огонь вспыхивал на территории нежилого фонда (568 из 699), из них 334 – это горение сухой травы на открытой местности. В МЧС рассказали, что пожаров по причине детской шалости с огнем на территории Северной Осетии не возникало.