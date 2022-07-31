В результате опрокидывания машины в кювет в Назрани погиб человек

Водитель иномарки находится в реанимации. Фото: пресс-служба МВД Ингушетии

В пресс-службе МВД Ингушетии рассказали, что возле Назрани произошло серьезное ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет.

В ведомстве уточнили, что 29 июля 2022 года на автодороге «Магас-Назрань» водитель «Ниссан «Альмера», не справившись с управлением, съехал с проезжей части в сторону обочины, после машина опрокинулась в кювет.

В результате ДТП пассажир «Ниссана» от тяжелых телесных повреждений погиб на месте один пассажир. Водитель иномарки госпитализирован в реанимационное отделение ИРКБ города Назрани.