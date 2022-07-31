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Происшествия31 июля 2022 10:04

Во Владикавказе опрокинулся большегруз

В результате ДТП пострадали 3 человека
Анфиса КИМЕНИНИКО

В пресс-службе МВД по Северной Осетии рассказали, что в Дигорском ущелье на трассе опрокинулся большегруз, пострадали три человека.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло 30 июля 2022 около 14:55 на 42 км автодороги «Чикола-Мацута-Коми Арт». Водитель, который находился за рулем большегруза «КАМАЗ» не справился с управлением, машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров 25 и 48 лет доставлены в РКБ во Владикавказе. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.