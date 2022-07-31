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Происшествия31 июля 2022 11:07

Водитель отечественного авто попал в реанимацию после аварии в Кисловодске

Водитель, не предоставивший проезд во время столкновения, на момент аварии был трезв
Анфиса КИМЕНИНИКО

В Госавтоинспекции Кисловодска рассказали, как накануне из-за нарушения правил ПДД в реанимации оказался 21-летний житель соседнего региона. Молодой человек находился за рулем отечественной машины.

По данным ведомства, авария произошла 30 июля примерно 23:30 на проспекте Победы в Кисловодске. Водитель иномарки Reno Logan не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21130, который двигался прямо. Молодой человек за рулем машины ВАЗ продолжил движение и врезался в бордюр, а затем автомобиль перевернулся.

В автоаварии сильно пострадал водитель отечественной машины. 21-летний юноша, житель соседнего региона, был доставлен в реанимацию.

Сотрудники Госавтоинспекции Кисловодска установили, что водитель Reno Logan, 57-летний житель Кисловодска, злостным нарушителем ПДД не был, а в момент ДТП был трезв.