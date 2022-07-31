Министр здравоохранения Ставропольского края выехал на место ДТП под Светлоградом

По поручению главы Ставропольского края на место смертельного ДТП под Светлоградом выехал министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

В смертельном ДТП под Светлоградом погибли 5 человек, еще 6 человек были экстренно доставлены в больницу Петровского округа, где за их жизни борются врачи. Как стало известно, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в Госавтоинспекции Ставрополья рассказали о страшной автоаварии, которая произошла 31 июля 2022 года. Вблизи Светлограда, а 502 км автодороги «Астрахань - Элиста - Ставрополь», водитель иномарки Шевроле Круз, совершал обгон. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской Газелью, в которой находились 9 пассажиров. В результате столкновения оба транспортных средства мгновенно загорелись.

Известно, что микроавтобус выполнял рейс «Малый Барханчак - Ставрополь», маршрутное такси двигалось из Ипатовского округа Ставропольского края. Среди погибших - 1 ребенок, еще один пострадавший 14-летний подросток.